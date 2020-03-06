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ВАШИНГТОН, 6 мар /ПРАЙМ/. Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте минюста Соединенных Штатов.

"Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций", — говорится в документе.

Всего в опубликованном в пятницу обвинительном заключении два пункта обвинения, по каждому из которых ему грозит до трех лет тюрьмы.

"Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы", — сказано в сообщении.

В обвинительном заключении говорится, что Тиньков, получивший в 1996 году гражданство США, основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России. До октября 2013 года он опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении россиянина составляла более миллиарда долларов. А 28 октября он вышел из американского гражданства.

В соответствии с американским законодательством, вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием 2 и более миллиона долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода (это называется "конструктивная продажа"), а вся прибыль подлежит налогообложению за тот год, говорится в документе. Таким образом, по мнению налоговых органов США, Тиньков должен был заплатить налоги со всей суммы, в которую оценивались имевшиеся у него акции.

Первый пункт обвинительного заключения говорит о том, что Тиньков подал неверную налоговую декларацию в 2013 году, где доход за год был указан как 205 тысяч 317 долларов, осознавая, что на самом деле его доход был выше.

"В его налоговой декларации за 2013 год не были указаны никакие прибыль или доход от конструктивной продажи его собственности в связи с выходом из гражданства", — говорится в заключении.

Второй пункт обвинения касается финансовой информации, которую он указал в своем заявлении о выходе из гражданства, где заявитель отчитывается о налогах за пять лет до экспатриации. В нем он указал, что на момент отказа от гражданства его состояние оценивалось в 300 тысяч долларов.

"Тиньков знал,.. что его состояние на дату экспатриации было больше 300 тысяч долларов и что он должен был подать список собственности и сообщить информацию, относящуюся к этой собственности, в заявлении о выходе из гражданства", — сказано в документе.