МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в феврале составила 0,3% против 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении замедлилась до 2,3% с январских 2,4%, следует из сообщения Росстата.

"В феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 года — 100,7% ", — сообщило ведомство.

В 26 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав областей) прирост потребительских цен составил 0,5% и более. Наибольший рост наблюдался в Республике Коми – на 0,8%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,2% и услуг – на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года прирост цен составил 0,6% и 0,9% соответственно).

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что годовая инфляция в России в первом квартале составит около 2%. По прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2020 года будет находиться в диапазоне 3,5-4%, а в 2021-2022 годах — на целевом уровне в 4%.