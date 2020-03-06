МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили 570,381 миллиарда долларов против 562,306 миллиарда долларов на 1 февраля, сообщил Банк России.

Таким образом, за февраль резервы выросли на 8,075 миллиарда долларов, или на 1,4%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.