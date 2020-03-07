АЛМА-АТА, 7 мар /ПРАЙМ/. Казахстан придерживается политики стабилизации мирового рынка нефти, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

"Казахстан ведет сотрудничество со странами ОПЕК+ и придерживается политики стабилизации мирового нефтяного рынка", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что 4 марта делегация из Казахстана во главе с министром энергетики Нурланом Ногаевым приняла участие в 18-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который выработал соответствующие рекомендации по стабилизации мирового нефтяного рынка.

"Шестого марта 2020 года казахстанская делегация приняла участие в работе 8-й министерской встречи стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК. Участники заседания обсудили совместные меры, направленные на стабилизацию мирового нефтяного рынка", — сообщает пресс-служба.

По ее информации, по итогам заседания участниками соглашения было принято решение "продолжить консультации по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству".

В пресс-релизе добавляется, что текущее соглашение ОПЕК+ подразумевает общее снижение добычи стран ОПЕК+ на 1,7 миллиона баррелей в сутки нефти до конца 1-го квартала. При этом обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года, составляют 1,843 миллиона баррелей в сутки.

"Следует отметить, что по итогам 13 месяцев текущего соглашения (январь 2019 — январь 2020 годы) Казахстан исполнил принятые на себя обязательства", — отмечает пресс-служба.