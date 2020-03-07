МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Министр экономического развития России Максим Решетников назначен сопредседателем с российской стороны в четырех комиссиях по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, в том числе с Францией и Японией, следует из распоряжения правительства.

Как отмечается в документе, Решетников назначен председателем российских частей межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также сопредседателем российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК).

Ранее российскую часть данных МПК возглавлял экс-министр экономического развития, ныне помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкина.