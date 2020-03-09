МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в свете падения курса рубля напомнила, что постоянно следит на ценами на ряд социально значимых товаров — об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на глобальном рынке форекс, дойдя до 75,67 и 86,09 рубля соответственно, после 30%-ного обрушения цен на нефть.

Ранее в понедельник агентству пояснили в АКОРТ (в Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупнейшие розничные сети в РФ), что изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены производителей, что впоследствии приведет и к соответственному изменению цен в рознице.

"ФАС России на регулярной основе проводит мониторинг цен ряда социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования", — заявили в ФАС. Тем не менее, регулятор подчеркнул, что если динамика цен определяется изменением общих условий обращения товаров и не связана с монополистической деятельностью участников рынка, то в этом случае вмешаться он не сможет.

Также ранее в понедельник член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич сказал РИА Новости, что большинство конкурсов на поставку в Россию лекарств уже состоялось, проблем с точки зрения гособеспечения в связи с падением курса рубля быть не должно, но в случае розничной торговли повышение цен в аптеках возможно, если валютные курсы будут повышаться или держаться на новом уровне длительное время.

Говоря о лекарствах, в пресс-службе ФАС агентству отметили, что цены на препараты, которые входят в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), подлежат государственному регулированию и не могут быть выше предельных отпускных цен, зарегистрированных фармкомпаниями.