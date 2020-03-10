АЛМА-АТА, 10 мар /ПРАЙМ/. Национальный банк Казахстана на фоне возросших рисков для стабильности финансовой системы из-за обвала на мировых нефтяных рынках принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12%, сообщил глава ведомства Ерболат Досаев.

В понедельник правительство и Национальный банк в совместном обращении заявили, что обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий от ситуации на мировых рынках и обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики. Нацбанк заявил о готовности в случае необходимости повысить базовую ставку и провести валютные интервенции для стабилизации валютного рынка.

"На фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора необходимо обеспечить поддержание стабильности цен, а также защиту обменного курса тенге. Поэтому в рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентного пункта", — сказал он на заседании правительства во вторник.