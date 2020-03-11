МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.

Министр финансов Антон Силуанов на предыдущей неделе объяснял, что поправки вносятся в трехлетний бюджет, но проработаны источники сразу на шестилетний период, и меры послания обеспечены финансовыми ресурсами. При этом с 2021 года будут задействованы не только резервы, которые содержатся в бюджете, но и так называемые условно утвержденные расходы, которые не распределяются в трехлетнем бюджете, отмечал глава Минфина.

Законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей — до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году — на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году — на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания составят за трехлетку 4,57 триллиона рублей, в том числе 4,36 триллиона из федерального бюджета. Новые — около 2 триллионов и 1,85 триллиона рублей соответственно.

Дополнительные средства, в частности, необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.

Доходы бюджета также вырастут: в текущем году — на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году — на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году — на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. В результате профицит бюджета на 2020 год сохранится, как и планировалось, на уровне 0,8% ВВП, а на 2021 и 2022 годы даже увеличивается на 0,1 процентного пункта — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Госдума рассмотрит во втором чтении и законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы, который также подготовлен правительством в целях реализации мер из послания президента. В частности, расходы на выплату материнского капитала в связи с реализацией этого послания в 2020 году увеличиваются на 111,88 миллиарда рублей, до 428,09 миллиарда, в 2021 году – на 193,6 миллиарда, до 522,07 миллиарда, в 2022 году – на 282,65 миллиарда, до 582,12 миллиарда рублей.