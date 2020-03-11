МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила об угрозе экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи коронавирусом.

Как заявила Лагард, без скоординированных действий Европа может "столкнуться со сценарием, который многим напомнит мировой экономический кризис 2008 года", приводит мнение главы регулятора агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный с комментариями источник. Влияние от коронавируса в случае верных ответных мер, скорее всего, будет временным, считает глава ЕЦБ.

Очередное заседание ЕЦБ запланировано на 12 марта, четверг. Аналитики прогнозируют, что европейский ЦБ понизит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов с текущих минус 0,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии уже понизили ключевые ставки на 50 базисных пунктов каждый на внеочередных заседаниях ранее в марте, причем о своем решении они объявляли почти за две недели до дат запланированных встреч. Встреча ФРС, которая понизила ставку до 1-1,25%, состоится 17-18 марта, а Банка Англии, чья ставка была понижена до 0,25% — 26 марта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. В последние дни растет число заболевших в Европе, в том числе Италии (более 10 тысяч), Франции (1,8 тысячи) и Германии (1,3 тысячи).