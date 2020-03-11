МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в среду заявил журналистам о риске роста цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля в стране. По его словам, власти могут принять меры по сдерживанию цен на жизненно необходимые медикаменты.

По словам вице-премьера, инфляция в РФ в 2020 году вряд ли разгонится выше 4%.

"Но важно даже не то, где она окажется, а структура этой инфляции. У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств и тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП-лекарства (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – ред.) не должны, естественно, дорожать ни при каких обстоятельствах. Но пока каких-то фатальных угроз нет", — рассказал он.