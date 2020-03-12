МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит увеличение за счет бюджета объема субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусматривается увеличение за счет зарезервированных в федеральном законе "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в 2020 году на 1 377 140,2 тысячи рублей, в том числе Амурской области — на 1 130 410 тысяч рублей, Приморскому краю — на 246 730,2 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет указанных средств в Амурской области будут созданы дополнительные мощности электросетевого комплекса города Свободный.

Кроме того, в Приморском крае запланированы реконструкция моста, приобретение и установка шести многоярусных парковок на территории Владивостокского городского округа, а также приобретение дополнительного оборудования для строящейся поликлиники в городе Большой Камень.