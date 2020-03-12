МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит наделение кабмина полномочиями по утверждению документов, необходимых для подключения объектов капстроительства к системам теплоснабжения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 4 федерального закона "О теплоснабжении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие наделение правительства РФ полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для технологического присоединения объектов капстроительства к системам теплоснабжения.