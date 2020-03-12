МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение в 2020 году субсидий на финансирование мероприятий на территориях Крыма и города Севастополя, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы…. О выделении Минстрою России, Росавтодору и Росжелдору из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения предусматривает выделение средств в размере до 7,3 миллиарда рублей.