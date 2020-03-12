МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Российской экономике потребуется не только стабилизационные, но и мощные стимулирующие меры, чтобы пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.

"Мы сейчас очень внимательно следим за странами, которые принадлежат к развитым и развивающимся экономикам, за странами, зависимыми от сырья, как наша. Мы смотрим, какие меры их экономический блок принимает для того, чтобы противопоставить внутренние ресурсы, возможности и решения общей внешней угрозе", — заявила Алехнович, которая также является директором Института экономики роста им. Столыпина.

По словам Алехнович, большинство стран, которые уже реагируют на этот глобальный кризис, прежде всего, принимают пакет мер, стимулирующих экономическое развитие, развитие собственных предприятий на территории страны — это, как правило, пакет налоговых мер прямого действия, которые компенсируют выпадающие доходы ключевых отраслей экономик.

"Это также меры денежно-кредитной политики, то есть это снижение ключевой ставки для поддержания на стабильном уровне инвестиционных процессов в ключевых отраслях. Это и стимулирование спроса через снижение налогов на население, стимулирование спроса на продукцию локальных производителей, для поддержания приемлемых темпов экономического роста", — продолжила она. "Если наше правительство и Центробанк ограничатся только стабилизационными мерами для компенсации ущерба, который наносит этот кризис, экономике будет нанесен дополнительный сильнейший удар", — предупредила Алехнович.

По ее мнению, правительству и ЦБ исходя из складывающейся международной практики, необходимо принять меры, направленные на стимулирование и поддержание темпов экономического роста. "То есть ударный пакет налоговых мер (снижение налоговых ставок на корпоративный сектор по ключевым направлениям), это стимулирующая ДКП, максимальное расширение возможностей для развития производств, предприятий на территории страны и третье — это стимулирование спроса посредством высвобождения из-под налогового бремени средств населения", — считает она.

"Если правительство не примет этот пакет мер, мы столкнемся с очень глубоким и серьезным экономическим кризисом. Если все-таки в сочетании со стабилизационными мерами, будут приняты стимулирующие меры, мы переживем кризис не хуже, чем в среднем по миру",- заключила собеседница агентства.