Совдир "Акрона" рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли в 157 руб на акцию
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 157 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 3 апреля 2020 года: выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" (за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 157 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.
Таким образом, компания может направить на дивиденды 6,364 миллиарда рублей, следует из сообщения.
Совет директоров также предложил назначить 14 апреля датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
https://1prime.ru/state_regulation/20200312/831062588.html