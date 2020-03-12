МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 157 рублей на акцию, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Акрон" 3 апреля 2020 года: выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Акрон" (за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 157 рублей на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, компания может направить на дивиденды 6,364 миллиарда рублей, следует из сообщения.

Совет директоров также предложил назначить 14 апреля датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.