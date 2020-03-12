МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета РФ на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина.

"Для нас было важно оперативно обеспечить финансирование социальных инициатив президента. Некоторые из них имеют обратную силу и начнут действовать уже с 1 января 2020 года. Например, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 миллиардов рублей", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также, по его словам, уже в текущем году малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка (в среднем 5,5 тысяч рублей), в том числе за прошедшие месяцы года. А с 2021 года сумма пособия возрастет до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тысяч рублей). "На эти цели предусмотрено более 750 миллиардов рублей", — отметил Володин.

Чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство (5 тысяч рублей), из бюджета, по его словам, выделяется дополнительно 178 миллиардов рублей на три года. Кроме того, регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на создание мест в школах: в 2020 году — 19,3 миллиарда рублей, в 2021 году — 44,9 миллиарда, в 2022 году — 42,3 миллиарда. "На организацию горячего питания в начальной школе за три года будет выделено 109 миллиардов рублей", — добавил Володин.

А председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил журналистам, что на реализацию послания президента в поправках к трехлетнему бюджету в целом выделяется 1,848 триллиона рублей, в том числе 352,6 миллиарда в этом году. "Многие вопросы, которые были поставлены президентом, им придается обратная сила, и поэтому люди получают право на эти средства с 1 января этого года", — подчеркнул он.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 миллиарда рублей — до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году — на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году — на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей. В целом расходы государства на реализацию мер из послания составят за трехлетку 4,57 триллиона рублей, в том числе 4,36 триллиона из федерального бюджета. Новые — около 2 триллионов и 1,85 триллиона рублей соответственно.

Однако поправками заложен и рост доходов бюджета: в текущем году — на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году — на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году — на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей. В результате профицит бюджета на 2020 год сохраняется на уровне 0,8% ВВП, а на 2021 и 2022 годы даже увеличивается на 0,1 процентного пункта к прежним планам — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно. Закон вступит в силу в силу со дня официального опубликования.