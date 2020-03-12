МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Власти держат под контролем ситуацию с ценами в регионах, рисков подорожания товаров народного потребления пока нет, сказал журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Правительство пока не видит рисков спада экономики России в 2020 году

"Риски, связанные с повышением цен на товары народного потребления, пока не проявляются. Мы усилили сейчас мониторинг за ценами во всех регионах, я вчера специально совещание на эту тему проводил, все под контролем, следим за ценами, пока ничего никуда особенно не двигается",- сказал он.

Он добавил, что в среду была детально рассмотрена ситуация с импортными лекарствами.

"По ряду импортных товаров специально вчера разбирали ситуации по запасам субстанций, по импортным лекарствам, по запасам в аптеках и так далее. Мантуров, Минздрав, Росздравнадзор — вся ситуация контролируется, пока все нормально абсолютно. Население ведет себя достаточно спокойно", — уточнил Белоусов.

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Он добавил, что российский бизнес сейчас не испытывают проблем с выплатой валютного долга, как после обвала рубля и введения санкций в 2014 году, но правительство готово поддержать их в случае необходимости.

"Возврат валютных долгов — то, что у нас было в 2014 году проблемой большой — такой сейчас проблемы нет. Во-первых, у нас сам уровень долгов сильно сократился и во-вторых, у нас состояние резервов сейчас такое, что мы всегда можем подстраховать компании, но пока необходимости в этом вообще никакой нет", — сказал Белоусов.

Он напомнил, что в 2014 году была особенная ситуация, когда после введения западных санкций компании лишились возможности рефинансировать долги на внешних рынках или это стало для них очень дорого. Тогда был предпринят ряд специальных мер, чтобы поддержать компании, которые оказались в такой ситуации, особенно те, у которых имели рублевую выручку и большой объем валютного долга, например, для закупки импортного оборудования.

"Тогда был принят специальный ряд мер для того, чтобы им помочь, этим компаниям, но сейчас даже такой необходимости нет, хотя возможность такая есть", — добавил Белоусов.

ВОПРОС ИНВЕСТИЦИЙ

Правительство РФ имеет план мер на случай ухудшения ситуации в экономике, пока необходимости в его использовании нет, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет, но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то среди ФОИВов (ведомств – ред.) особо продвигать. Потому что пока ничего фатального не происходит", — сказал он, отказавшись раскрыть детали плана. Силуанов: Оснований для пессимизма в экономике РФ нет

Говоря о нефтяном рынке, он отметил, что они "перемалывают" эти события спокойно.

"Не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело — сейчас пошел отскок. Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней, в ежедневном режиме. Смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний — полностью смотрим, как себя игроки ведут. Никакой паники на рынке нет. Даже близко", — объяснил он, отметив, что действия властей в связи с таким положением почти не распространяются за пределы мониторинга.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

ОФЗ

Массового выхода иностранных инвесторов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ) в настоящее время не наблюдается, заявил Андрей Белоусов. ЦБ РФ рассказал, какие активы покупают и продают российские и зарубежные инвесторы

"Мы внимательно наблюдаем за поведением игроков финансового рынка с точки зрения выхода из ОФЗ и наоборот — покупки ОФЗ. Действительно, сейчас происходит не очень сильный, то есть мы не можем сказать, что какой-то аномальный, такой текущий выход иностранцев из ОФЗ, их тоже подхватывают наши банки. Пока в этом отношении ничего не происходит такого уж, чтобы требовалось какое-то вмешательство", — сказал он.

Банк России в среду в обзоре рисков финансовых рынков сообщил, что в отличие от прошлых стрессовых периодов, одним из основных источников повышенных нетто-продаж ОФЗ стали операции российских некредитных финансовых организаций, тем не менее поддержку рынку ОФЗ оказали системно значимые кредитные организации, которые в основном покупали ОФЗ на протяжении всего периода повышенной волатильности.

Нетто-продажи ОФЗ российских НФО в конце февраля и начале марта составили 35,6 и 7,5 миллиарда рублей соответственно. В совокупности за оба периода данные нетто-продажи превысили аналогичный показатель нерезидентов и дочерних иностранных банков – 27,5 и 9,5 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, в текущий период волатильности наибольший вклад в рост доходности на рынке ОФЗ внесли локальные, а не иностранные участники, отметили в ЦБ.

НРД в среду сообщил, что доля ОФЗ на счетах иностранных кастодианов и нерезидентов в НРД в период высокой волатильности рынков — с 6 марта по 10 марта — выросла на 0,14 процентного пункта, до 33,75%.