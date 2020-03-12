12 марта — Dow Jones. Еще ряд стран ввели строгие ограничения для поездки после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Среди зараженных все больше знаменитостей из мира политики и культуры. Лучше не будет. Пандемия лишила инвесторов последней надежды

Власти Индии объявили о приостановке выдачи виз для туристов и представителей индийской диаспоры, проживающих в ряде других стран. Южная Корея будет проводить осмотр лиц, прибывающих из Франции, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландов, для выявления признаков Covid-19, а также отслеживать состояние их здоровья во время пребывания в стране.

Президент Дональд Трамп в среду вечером заявил об ограничении на 30 дней доступа в страну прибывающим из Европы, а Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок за границу. Саудовская Аравия, на днях ввязавшаяся в войну нефтяных цен с Россией, приостановила рейсы в Европу, Индию, Пакистан и еще девять стран и заявила об отказе в доступе на свою территорию лицам, которые посещали эти страны в течение последних 14 дней.

Ужесточение мер странами, по которым вирус уже успел нанести болезненный удар, а также теми, где случаев заражения пока выявлено относительно немного, отражает намерение правительств усилить свою реакцию на пандемию. В Индии до сих пор зафиксировано 73 заражения коронавирусом без летальных исходов, тогда как в Южной Корее вирус заразил 7 869 человек, из которых 66 погибли. В США подтверждено 1 312 случаев заболевания, включая 38 смертей от него.

Согласно данным, компилированным Университетом Джона Хопкинса, по состоянию на четверг коронавирус инфицировал более 126 000 человек в 116 странах и регионах и унес жизни 4 638 из них. Более трети случаев зафиксировано за пределами Китая.

Мировые фондовые рынки в четверг вновь рухнули.

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Хотя более 68 000 человек от коронавируса уже исцелились, его распространение в мире ускорилось. За последние сутки о выявлении заболевания сообщили в ряде известных организаций. Коронавирус был обнаружен о актера Тома Хэнкса и его супруги Риты Уилсон, которые начали испытывать недомогание на съемках в Австралии.

Национальная баскетбольная ассоциация приостановила матчи после выявления вируса у звезды Utah Jazz Руди Гоберта. В Вашингтоне закрыто для посетителей здание Капитолия, где заболевание было обнаружено у помощника одного из сенаторов.

В среду вечером штат Калифорния заявил о переносе или отмене мероприятий, рассчитанных на 250 или более человек, а также более мелких, если площадь выделенных для них помещений меньше 1 кв м на человека.

Несмотря на принимаемые все большим числом стран чрезвычайные меры, включающие закрытие предприятий и школ, вирус продолжает стремительно распространяться.

Новые ограничения на поездки могут не иметь положительного эффекта в тех странах, где уже сформировались местные очаги распространения патогена, предупреждает Бен Каулинг, профессор кафедры эпидемиологии и биологической статистики Университета Гонконга.

"С точки зрения здравоохранения, запрет на поездки не окажет существенного влияния на траекторию развития пандемии", — отмечает Каулинг, добавляя, что эта мера будет эффективной только для тех стран, где случаев заражения еще нет. Вместо этого он предлагает направить больше усилий на ограничение распространения вируса внутри местных сообществ.

Правительствам во всем мире придется решать, с чем они готовы мириться: с местным распространением болезни или ограничением экономической активности и социальными последствиями в виде закрытия школ и предприятий. "Ни один из вариантов хорошим назвать нельзя, а некоторым странам придется мириться сразу с обеими проблемами", — говорит Каулинг.

В Китае за последние сутки зафиксировано 15 новых случаев заражения, в том числе шесть среди лиц, недавно вернувшихся из-за границы. На фоне стабильного спада числа новых заболевших представители органов здравоохранения Китая в четверг заявили, что "пик эпидемии прошел".

Сдерживание болезни досталось второй крупнейшей экономике мира дорогой ценой. Объем воздушных пассажирских перевозок в Китае в феврале упал на 84,5% по сравнению с февралем предыдущего года, до 8,3 млн поездок, сообщили представители авиационного регулятора, что стало очередным мрачным штрихом в безрадостной картине последних экономических индикаторов Китая.

— Автор Jing Yang, Jing.Yang@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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