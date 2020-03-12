МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ разрабатывает законопроект о бесплатном доступе к социально значимым отечественным интернет-ресурсам, соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативных актов.

Проект предполагает внесение изменений в 54 статью закона "О связи", касающуюся оплаты услуг связи.

Законопроект разрабатывается в соответствии с поручением по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 15 января. Президент, в частности, поручил правительству обеспечить оказание гражданам на безвозмездной основе услуг по предоставлению доступа к отечественным социально значимым интернет-сервисам. Перечень таких сервисов и порядок оказания таких услуг должен быть согласован с администрацией президента РФ. До 1 июня необходимо доложить о реализации поручения.

Ранее сообщалось, что в перечень сервисов с бесплатным доступом могут войти портал госуслуг и сайты органов власти. Кроме того, как заявлял глава Минкомсвязи, в перечень также могут войти сервисы доставки еды, соцсеть "ВКонтакте" (ВК), а также онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения, мессенджеры.

Среди критериев отбора социально значимых сервисов министр назвал массовость их использования и "понятная доля в сегменте присутствия".