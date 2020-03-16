МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) создала отраслевой штаб, который объединит усилия против распространения коронавируса, говорится в сообщении организации.

"Штаб займётся тиражированием эффективных профилактических мер, внедренных на предприятиях отрасли, а также разработкой инструкций для руководства и персонала по действиям в чрезвычайных эпидемиологических ситуациях", — говорится в сообщении.

Как уточнили в РАПУ, компании, работающие по полному циклу — от добычи сырья до выпуска готовой продукции, — не могут остановить свою работу из-за опасений возникновения дефицита удобрений на российском рынке. Кроме того, многие отраслевые предприятия являются градообразующими, они обеспечивают социальную и экономическую стабильность в регионах присутствия.

"Компании-члены РАПУ предприняли ряд мер для профилактики распространения вирусных заболеваний среди своих сотрудников, общая численность которых превышает 110 тысяч человек, членов их семей, работников подрядных организаций и жителей городов присутствия компаний", — следует из сообщения.

В частности, компания "Фосагро" резко ограничила зарубежные командировки и рекомендовала сотрудникам не выезжать за границу во время отпуска. Помимо этого, усилен контроль личной гигиены в местах приема пищи, сокращено число внутренних совещаний, часть из них переведена в формат видеоконференций, установлены дополнительные диспенсеры с антисептиком и обеззараживатели воздуха.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.