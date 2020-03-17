МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Всероссийский союз пациентов попросил президента России Владимира Путина разрешить онлайн-продажи рецептурных препаратов с доставкой на дом, чтобы обеспечить лекарствами наиболее уязвимых для заражения граждан — хронически больных и инвалидизированных пациентов, сообщили РИА Новости в союзе.

"Всероссийский союз пациентов 17 марта 2020 года направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарственными препаратами возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов с последующей доставкой на дом. Пока такая возможность рассматривается только в отношении безрецептурных препаратов, БАДов и медтоваров", — рассказали в союзе.

Копии обращения также направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину. В условиях распространения коронавируса нового типа доставка лекарств позволит ограничить контакты пациентов и снизить риски заражения, считают в пациентском объединении.

"На фоне пандемии принятие законопроекта станет действенной мерой по своевременному обеспечению лекарственными средствами наиболее уязвимых для заражения вирусом категорий — хронически больных и инвалидизированных пациентов, а также будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в стране", – считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв, комментарий которого привели в ассоциации.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В понедельник в ходе оперативного совещания Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Госдумой ускорить принятие законопроекта. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР) сообщил РИА Новости, что второе чтение может пройти 18 марта.

В своем обращении пациентское сообщество просит принять законопроект на ближайшем пленарном заседании Госдумы. С инициативой легализации дистанционной торговли лекарствами на протяжении последних четырех лет последовательно выступала Ассоциация компаний интернет-торговли.

"Я считаю, что легализация доставки лекарств — это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках. Ее нужно было разрешить ещё давно, не дожидаясь таких серьёзных стимулов, как коронавирус", — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

"Мы считаем, что рецептурные препараты в условиях современных технологий доставлять могут любые службы при соблюдении требований к перевозке препаратов. А контроль отпуска должен происходить с помощью электронных рецептов", — продолжил он.