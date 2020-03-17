МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность. Письмо Титова есть в распоряжении РИА Новости.

Поводом к нему стало обращение компании "Изовол Агро", которая пожаловалась, что "после введения НДС для сферы цветоводства в России в 2019 году конкурентоспособность отрасли резко упала с учетом традиционных ценовых преимуществ зарубежных производителей, а также конкуренции со стороны Республики Беларусь".

"Заявитель ходатайствует о рассмотрении возможности снижения НДС в отрасли до 10% с целью поддержки отечественного производства цветов. В этой связи буду признателен за направление в адрес уполномоченного позиции Минфина РФ по вопросу возможного снижения НДС для цветоводов", — пишет Титов.

С 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость со ставкой 20%.

В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просила Максима Орешкина, который тогда занимал пост главы Минэкономразвития, поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.

Основанная в августе Национальная ассоциация цветоводов (НАЦ) ранее предложила сделать преференции отечественным производителям в виде снижения НДС с 20% до льготной ставки 10% и повышения таможенной пошлины для импортных цветов до 15% с 5%.