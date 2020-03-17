МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в ноябре 2019 — январе 2020 года неожиданно выросла до 3,9% с уровня октября-декабря в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя.

Годом ранее безработица в стране также находилась на уровне 3,9%.

Число безработных в стране старше 16 лет в ноябре-январе составило 1,34 миллиона человек, увеличившись на 63 тысячи по сравнению с показателем за октябрь-декабрь и на 5 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество занятых британцев старше 16 лет в ноябре-январе выросло в годовом выражении на 271 тысячу и составило 32,985 миллиона человек, или 79,6% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла в годовом выражении на 3,1%, хотя аналитики ждали роста на 3%. Но показатель без учета бонусов увеличился на те же 3,1%, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 3,2%.