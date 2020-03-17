МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рост промпроизводства в России в феврале 2020 года ускорился до 3,3% в годовом выражении с январских 1,1%, следует из сообщения Росстата.

В месячном выражении промышленное производство в феврале снизилось на 0,6%, при этом с исключением сезонного и календарного факторов зафиксирован рост на 0,5%.

По итогам января-февраля в годовом выражении рост промпроизводства составил 2,2% против 2,7% за тот же период 2019 года.