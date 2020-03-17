МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за февраль снизилась на 44 миллиона рублей, или на 2%, и на 1 марта составила 2,207 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 марта 2020 года на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 406,7 миллиона рублей (18,4%), в 2019 году – 914 миллионов рублей (41,4%), в 2018 году и ранее – 886,6 миллиона рублей (40,2%).

Задолженность по заработной плате на 1 марта 2020 года имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 41%; строительство – 17%; добыча полезных ископаемых – 16%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 9%; транспорт – 6%.