МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Тувы Шолбан Кара-оол в ходе рабочей встречи провели финальные согласования индивидуальной программы развития республики, сообщила пресс-служба министерства.

"Программа должна заложить базу для более самостоятельного развития региональной экономики за счет поддержки малого и среднего бизнеса, создания производственных площадок и преференциальных режимов, развития туризма. Куратором программы является Минэкономразвития", — отмечается в сообщении министерства.

Также на встрече обсуждался вопрос развития транспортной инфраструктуры региона и энергообеспечения. Решетников попросил главу республики проработать вопрос готовности местных инвесторов развивать имеющиеся месторождения полезных ископаемых и выработать форму взаимодействия с инвесторами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале марта поручил кураторам отстающих регионов доработать и внести в кабмин программы по социально-экономическому развитию данных субъектов РФ.

Среди таких регионов оказались Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Псковская область, Чувашия и Калмыкия. Эти регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране, все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

Правительство РФ должно утвердить программы развития для каждого региона, а задача кураторов – синхронизировать работу всех ведомств и в пределах федерального финансирования выбрать наиболее важные проекты.