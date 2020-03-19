МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость выработки документа долгосрочного планирования в этих сферах на период до 2030 года возникла в целях стабильного и динамичного развития национальной экономики.