Кабмин обсудит стратегию развития агропромышленного комплекса РФ на период до 2030 года
МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость выработки документа долгосрочного планирования в этих сферах на период до 2030 года возникла в целях стабильного и динамичного развития национальной экономики.
https://1prime.ru/state_regulation/20200319/831105264.html