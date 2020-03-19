МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит распределение трансфертов бюджетам 43 регионов в 2020 году на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила пресс-служба кабмина.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Было принято решение проводить конкурс ежегодно в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с призовым фондом 5 миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

"Проектом распоряжения предусматривается утвердить распределение иного межбюджетного трансферта между 43 субъектами Российской Федерации для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", — говорится в сообщении.