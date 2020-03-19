МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предлагают создать в России реестр лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента, следует из электронной базы данных Госдумы.

Авторы документа, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Антон Гетта, Александр Ищенко, Дмитрий Перминов и Максим Щаблыкин поясняют, что централизованный порядок регистрации или учета таких лиц в настоящий момент не предусматривается законодательством. Вместе с тем он крайне необходим в современных условиях, поскольку потребность в оперативном установлении дееспособности гражданина возникает при решении целого ряда вопросов: о способности лица самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки, об ответственности за причиненный вред, о возможности совершения значимых для брачно-семейных отношений действий, о возможности заключения трудового договора, принятия на службу и ее прекращения, о возможности принятия судом ряда процессуальных решений и т.д.

"Учитывая изложенное, в целях более эффективной защиты прав и законных интересов граждан законопроектом предлагается создание полноценного реестра лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и включение этого реестра в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата", — говорится в документе.

Принятие и реализация закона не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета. Реализация будет осуществлена за счет средств Федеральной нотариальной палаты, уточняют авторы документа.