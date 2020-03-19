МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило разработанный Минэкономразвития проект закона о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, сообщила пресс-служба министерства.

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" разработан в целях исполнения послания президента России Федеральному собранию, отмечается в сообщении.

Как поясняет Минэкономразвития, инновационная деятельность имеет высокий риск недостижения запланированного результата. Но при этом такой бизнес отвечает за использование госфинансирования на общих основаниях. Именно поэтому поддержка в основном концентрируется на поздних стадиях проектов, где риски недостижения результатов минимальны, но при этом минимален и прорыв в разработках.

"В целях запуска массового технологического предпринимательства, особенно в таких секторах, как искусственный интеллект, цифровые технологии, роботы и новые материалы, необходимо обеспечить институциональную поддержку отечественному стартапу, предоставив ему право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием", — указано в сообщении.

Цель законопроекта — формирование единой системы принципов господдержки инновационной деятельности. В нем будут закреплены понятия "технологический проект", "венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов" и "институт инновационного развития". Также устанавливается, что при венчурном финансировании инновационных проектов учитывается неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут повлечь финансовые потери.

Согласно законопроекту вводится принцип оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации инновационных проектов "по портфелю", когда оценка венчурного фонда учитывает совокупность вложений во все проекты, а не каждый в отдельности. Таким образом, венчурный фонд будет признан успешным, когда будет расти стоимость портфеля, но при этом отдельные проекты могут быть убыточны.