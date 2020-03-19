МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Проект закона о праве на риск при венчурном инвестировании даст импульс развитию государственно-частного партнерства в области финансирования прорывных проектов, заявил РИА Новости гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко.

Кабмин РФ ранее одобрил разработанный Минэкономразвития законопроект об установлении допустимого уровня финансовых рисков при венчурном финансировании с использованием бюджетных средств. Документ предполагает внесение изменений в закон "О науке и государственной научно-технической политике".

Повалко отметил, что РВК активно участвует в разработке предложений по трансформации венчурного законодательства с целью стимулирования роста объема инвестиций. "Мы поддерживаем разработанный Минэкономразвития РФ законопроект о внесении изменений в ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", кроме того — являемся его соавторами. Он позволит создать прозрачные правила работы с рисками для госвенчура, даст импульс развитию государственно-частного партнерства в области финансирования прорывных проектов", — сказал он.

"Мы видим огромный запрос на такие изменения со стороны наших партнеров — инвесторов, предпринимателей, управляющих команд. Высокие риски инвестиций — фундаментальная особенность технологического сектора экономики. Крайне важно адаптировать правовое поле под эти реалии, обеспечить баланс между предпринимательской свободой и разумным контролем за добросовестным расходованием бюджетных денег", — считает глава РВК.

Он добавил, что РВК ведет работу над серией подзаконных актов, регулирующих порядок предоставления бюджетных средств для господдержки инновационной деятельности через институты развития. "Еще одно направление работы — определение критериев и принципов создания фондов в зарубежных юрисдикциях и инвестирования в зарубежные компании для трансфера в Россию лучших мировых технологий", — сообщил он.