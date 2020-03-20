ВАШИНГТОН, 19 мар /ПРАЙМ/. Объединение авиакомпаний США попросило администрацию и конгресс о немедленной поддержке, заявив, что под угрозой оказались 11 миллионов рабочих мест.

"От имени всей гражданской авиации США и 11 миллионов работников в США… мы искренне просим администрацию и конгресс работать вместе и действовать как можно быстрее, чтобы защитить финансово нашу отрасль и заработки наших сотрудников", — говорится в заявлении.

"Нужда в этом настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно", — пишут авиакомпании.

По их заявлению, в международном масштабе предпринимаются срочные меры, которые развиваются стремительно и все больше ослабляют отрасль в США.

Конгресс США обсуждает в настоящее время беспрецедентный пакет поддержки экономики более чем на 1 триллион долларов, включая поддержку авиакомпаний.