МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обновил состав правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В частности, распоряжением премьера в состав комиссии в качестве членов президиума вошли статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, а также помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и директор департамента промышленности, энергетики и транспорта правительства РФ Кирилл Лысогорский.

Кроме того, в состав комиссии в качестве ее члена включен замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

При этом из состава исключены Максим Кононенко, Ильмир Набиев и Илья Трунин.

Председателем правкомиссии по ТЭК является новый куратор комплекса вице-премьер Юрий Борисов. До него правкомиссию возглавлял Дмитрий Козак, который был назначен заместителем руководителя администрации президента.