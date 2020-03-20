Мишустин обновил состав правкомиссии по ТЭК, включил в него замминистра финансов Сазанова
МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обновил состав правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В частности, распоряжением премьера в состав комиссии в качестве членов президиума вошли статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, а также помощник вице-премьера Юрия Борисова Алексей Козлов и директор департамента промышленности, энергетики и транспорта правительства РФ Кирилл Лысогорский.
Кроме того, в состав комиссии в качестве ее члена включен замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.
При этом из состава исключены Максим Кононенко, Ильмир Набиев и Илья Трунин.
Председателем правкомиссии по ТЭК является новый куратор комплекса вице-премьер Юрий Борисов. До него правкомиссию возглавлял Дмитрий Козак, который был назначен заместителем руководителя администрации президента.
https://1prime.ru/state_regulation/20200320/831119417.html