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МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", — говорится в документе.

В феврале "Ведомости" со ссылкой на собеседников сообщили, что Жаров может перейти в медиахолдинг "Газпром-Медиа". Заменить его якобы может Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. В ведомстве и медиахолдинге эту информацию не комментировали.

Жаров был назначен главой Роскомнадзора в мае 2012 года. До этого с 2008 года он работал заместителем главы Минкомсвязи, в 2007-2008 годах — директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства РФ. С 2006 по 2007 годы Жаров занимал должность заместителя генерального директора ВГТРК. В 2004-2006 годах — помощник, а затем пресс-секретарь председателя правительства РФ Михаила Фрадкова. С 1999 по 2004 годы — пресс-секретарь Минздрава РФ, в 1998-1999 годах — советник председателя правления РИА "Вести".

Жаров родился 11 августа 1964 года в Челябинске. В 1987 году закончил Челябинский государственный медицинский университет, с 1987 по 1996 год работал по специальности.