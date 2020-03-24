МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Большая часть работающих россиян не готова рекомендовать своего работодателя другим, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Рекомендовать своего работодателя готовы только 44% респондентов", — говорится в отчете.

При этом на вопрос, что в работе нравится, 45% от 4,5 тысячи собеседованных отметили график занятости. 42% нравится еще и коллектив, а удобное расположение места работы ценят 39% сотрудников российских компаний. 30% нравится стабильность компании, в которой они работают, а зарплата устраивает 24% опрошенных.

Менее 20% респондентов отметили такие факторы, как комфортные условия труда (19%), соответствие должности фактическим обязанностям (18%), хорошее руководство (17%) и соцпакет (11%).

39% отметили, что они в той или иной мере удовлетворены собственной работой. Однако неудовлетворенность отметили 42% респондентов, а 19% сотрудников российских компаний затруднились с ответом.