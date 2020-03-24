МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Власти РФ готовы рассмотреть не только отсрочку, но и реструктуризацию долгов наиболее пострадавших от коронавируса предприятий, причем как по налогам, так и по кредитам коммерческих банков, рассказал замминистра финансов России Андрей Иванов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

На заседании Иванов рассказал о принятом правительством плане мероприятий для противодействия последствиям распространения коронавируса. Среди этих мер он, в частности, упомянул планируемые отсрочки по налоговым платежам и по кредитам предприятиям в пострадавших отраслях. "Мы здесь работаем совместно с Банком России", — указал Иванов.

"А как вы видите отсрочку? Это что такое — отложенный платеж?", — спросил глава комитета.

"Это реструктуризация", — ответил Иванов. "Это отложенный частично субсидированный платеж. Пока мы видим некие трехсторонние отношения: заемщик — Банк России — бюджет. В каких объемах, на какие сроки — в текущий момент как раз рассматривается, решается", — пояснил замглавы Минфина.

"Мы в рамках реструктуризации предлагаем все виды налогов", — добавил он. При этом замминистра подчеркнул, что все решения, которые правительство принимает в рамках этого плана, должны быть сбалансированы, чтобы ресурсов, которыми обладает государство, хватило и для предпринимательского сообщества, и для социальной сферы. "Цена каждого из решений составляет несколько сотен миллиардов рублей — такие цифры значимые как для федерального бюджета, так и для региональных", — заявил Иванов.

"Мы в ближайшее время выступи со всеми разъяснениями, чтобы было понятно, в каком порядке отсрочка по налоговым платежам или реструктуризация возможна для субъекта предпринимательской деятельности", — пообещал он.

Узловым вопросом, по его словам, станет финансовое состояние предприятия и возможность выполнять свои обязательства как перед бюджетом, так и перед кредитными организациями.