МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в феврале в годовом выражении замедлилась до 1,7% с 1,8% в январе, в месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,4% против дефляции 0,3% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, а в месячном выражении ожидалась инфляция в 0,3%.

Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 1,7% в годовом выражении против 1,8% месяцем ранее. В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,3% против дефляции в 0,2% в январе.