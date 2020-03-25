КИЕВ, 25 мар — ПРАЙМ. Правительство Украины приняло решение ввести до 24 апреля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за угрозы распространения коронавируса. Сообщается, что это решение было принято в среду, 25 марта, на заседании кабмина.

ЧС предусматривает особый режим взаимодействия органов госвласти на период борьбы с вирусом, в частности, все службы переходят на усиленный режим работы. Также на период ЧС может вводиться карантин, запрет на массовые мероприятия, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границы, в случае необходимости возможна эвакуация населения из зоны ЧС. Власти на период введения режима ЧС проводят комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мер, дезинфекцию объектов и территорий, усиливают охрану общественного порядка, осуществляют патрулирование опасных объектов, выявление больных и контактных лиц, их изоляцию и госпитализацию.

Введение режима ЧС предусмотрено законом о единой системе гражданской защиты. В зависимости от степени угрозы решение о введении такого режима может приниматься местными властями или правительством, после чего создается комиссия по ликвидации последствий и специальные штабы.

Также правительство дало поручение компетентным органам должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным и медицинским осмотром граждан и пропуском только после дезинфекции транспортных средств.

"Все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию; оказывать помощь мало защищённым слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи", — говорится в решении кабмина.

ПРОДЛЕНИЕ КАРАНТИНА

Помимо этого властями продлен карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, что правительство Украины ранее ввело с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. По последним данным Минздрава, в стране лабораторно подтверждены 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел.

"Мы продлеваем карантин и вводим ЧС на Украине на всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года", — сказал Шмыгаль.

В случае необходимости карантин может быть продлен или сокращен, если ситуация будет преодолена быстрее, добавил он.

ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦЫ

Также Украина с 27 марта из-за коронавируса намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны, сообщил Шмыгаль.

Кабмин страны на внеочередном заседании 14 марта распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Также закрыта вся украинская граница для иностранцев на две недели. С 17 марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение. При этом спецрейсы пока продолжают возвращать украинцев из заграницы на родину.

"До конца дня пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что большинство случаев заражения коронавирусом на Украине произошли от украинцев, прибывших из заграницы.

При этом он дал поручение Мининфраструктуры, Минюсту, МВД, МИД и профильным вице-премьерам безотлагательно разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозов.

Шмыгаль отметил, что для принятия такого решения будет созвано внеочередное заседание правительства.