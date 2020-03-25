ООН, 25 мар — ПРАЙМ. ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Сегодня мы начинаем осуществление глобального плана гуманитарного реагирования на общую сумму 2 миллиарда долларов для финансирования борьбы с COVID-19 в беднейших странах мира", — сказал Гутерреш.

По его словам, проект будет координироваться Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и "при надлежащем финансировании спасет много жизней и снабдит гуманитарные учреждения и НПО лабораторными принадлежностями для тестирования и медицинским оборудованием для лечения больных".

План также включает дополнительные меры для поддержки стран, которые продолжают "открывать свои дома и города для беженцев и перемещенных лиц".

В рамках гуманитарного плана реагирования в уязвимые страны будут доставлять необходимое лабораторное оборудование для тестирования на вирус и медикаменты для лечения людей. Кроме того, в лагерях и поселениях будут установлены станции для мытья рук. Предполагается запустить информационные кампании для информирования людей о том, как защитить себя и других от вируса. План предусматривает создание хабов по всей Африке, Азии и Латинской Америке для перемещения гуманитарных работников и предметов снабжения туда, где они больше всего нужны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.