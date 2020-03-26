МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит транспортную стратегию до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о проекте транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект транспортной стратегии внесен Минтрансом России. Реализация стратегии будет способствовать обеспечению связанности территорий РФ, экономически эффективным перевозкам грузов, доступности, качеству и безопасности транспортных услуг для населения, а также встраиванию российской транспортной системы в международные транспортные коридоры, сообщила пресс-служба.