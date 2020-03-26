МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки к проекту закона, согласно которым кабмин, региональные высшие органы исполнительной власти и местные администрации в 2020 году смогут издавать нормативные акты, которые касаются продления сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом поправок предлагается внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций муниципальных образований полномочиями издавать нормативные правовые акты, на период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года, касающихся продления установленных сроков, связанных с уплатой налогов, сборов, страховых взносов, а также аналогичных изменений в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — указано в сообщении.