МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство разрабатывает следующий пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением коронавируса, данный вопрос курирует вице-премьер Андрей Белоусов, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Следующий пакет мер по поддержке экономики разрабатывается в правительстве РФ, и, как говорил премьер Мишустин, курирует эту тему (вице-премьер) Андрей Белоусов. поэтому дождемся информации от правительства", — сказал Песков на вопрос о субсидировании зарплат сотрудникам компаний из проблемных отраслей, которые "простаивают" в связи с распространением коронавируса, таких как туроператоры, малый бизнес, развлекательная сфера.

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, но государство должно быть готово и к худшему сценарию.

"У нас де-факто пока эпидемии нет. И мы надеемся, что и не будет, что удастся ее избежать. Но наверняка вы помните, что, будучи в больнице в Коммунарке, главврач больницы рассказывал о разных сценариях Путину. И в любом случае государство исходит из того, что какая бы ни была ситуация, насколько бы она ни была благоприятнее, чем на передовой фронта борьбы с коронавирусом, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы затем обрадоваться лучшему, как сказал врач", — рассказал Песков.

Принятый правительством РФ план первоочередных мер по противодействию последствиям распространения коронавируса включает 47 мероприятий, из которых 35 относятся к первоочередным. Среди мер, которые носят системный характер, в плане — формирование перечня системообразующих предприятий, которые будут находиться под особым контролем властей. В случае необходимости эти предприятия смогут обратиться за поддержкой — вплоть до прямого субсидирования. Вторая группа мер связана с поддержкой отраслей экономики, которые оказались в группе риска: это авиация, туризм, строительство — где занято большое количество иностранных рабочих.

ДОСТАТОЧНОСТЬ РЕЗЕРВОВ

Песков заявил, что в стране достаточно средств, в том числе финансовых, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию из-за распространения коронавируса.

У пресс-секретаря журналисты спросили, насколько верно, что если бы мера в виде налога в 13% на вклады граждан свыше 1 миллиона рублей не была введена, то финансовых средств для поддержки россиян не было бы.

"Нет, не правильно. У государства достаточно средств, возможностей и финансовых, и технологических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию, будь то физические лица или юридические лица", — ответил Песков.

Он пояснил, что "в такие моменты, безусловно, очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это, скорее, скажем так, один шаг на этом пути".

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА

Инициативы Владимира Путина по поддержке малого и среднего бизнеса будут представлены "по мере готовности", добавил Песков.

"По мере готовности. Для каких-то, наверное, потребуются правительственные акты, для каких-то потребуются президентские акты", — ответил он на вопрос, будут ли озвученные меры оформлены в виде указов главы государства и если да, то когда опубликованы.

При этом Песков добавил, что документальным оформлением инициатив президента специалисты будут заниматься сегодня.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина.