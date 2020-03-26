МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили вопрос совершенствования законодательства специальных административных районов, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"На встрече обсуждался вопрос совершенствования законодательства специальных административных районов (САР) и внесение изменений в федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что также обсуждались дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с пандемией коронавируса.

"Важно, чтобы все принятые федеральным правительством меры были максимально быстро донесены до каждого предпринимателя в регионе, и он знал, куда обратиться, чтобы получить поддержку", — отметил Решетников, чьи слова приводятся в сообщении.