МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Такое право появится у кабмина в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, считают законодатели.