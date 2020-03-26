МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ раскритиковала разработанную Минкомсвязи информационную систему о вакансиях на госслужбе.

"Почти 230 миллионов рублей стоят подключение пользователей к "Единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ" и интеграция портала с внешними ресурсам", — сообщает Счетная палата в своем блоге в twitter.

Контракт на услуги Минкомсвязь заключила с компанией "Кварта".

В этой системе содержится информация о вакансиях в госорганах по всей стране, документы и методические рекомендации, обобщенная статистика о количестве чиновников. "Правда, не очень актуальная — сейчас представлены данные за 2016 год", — отмечают аудиторы.

"Сама информационная система кадрового состава получила довольно низкие оценки экспертов Счетной палаты, ЦПУР и Инфокультуры", — заявил отворится в сообщении.

Так, аудиторы оценили доступность представленной в ней информации как низкую, при этом вовсе на смогли оценить открытость данных из-за отсутствия необходимой для такой оценки информации.