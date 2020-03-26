МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий процедуру получения мер социальной защиты (поддержки) для малообеспеченных семей с детьми, документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предоставляет органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от ФНС сведения о доходах граждан при оказании им помощи. При этом вводится запрет на разглашение таких сведений по аналогии со сведениями, составляющими налоговую тайну.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Они должны предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека. Причем эта процедура должна быть максимально удобной и простой для граждан.

Закон позволяет это сделать. Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, снимается ограничение (1 миллион рублей) в отношении освобождаемых от налогообложения компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам, переехавшим на работу в сельскую местность в рамках госпрограмм "Земский доктор" и "Земский учитель". Финансовое обеспечение этих выплат осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей госпрограмме, утверждаемой правительством.

По действующему налоговому законодательству такая льгота применяется в отношении выплат, право на получение которых возникло в срок по 31 декабря 2022 года. Закон снимает это ограничение по сроку. Он вступит в силу со дня его официального опубликования, а нормы, касающихся врачей и учителей, начнут действовать 1 января 2020 года, то есть им придается обратная сила.