МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Минфин РФ разрешил жизнеобеспечивающим организациям на следующей неделе осуществлять необходимые им закупки без проведения конкурсных процедур, говорится в сообщении министерства.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы: выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Этот указ не распространяется на ряд организаций — к ним относятся все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти, медицина, продолжат работу.

"Если им требуется срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период нерабочих дней, такие организации вправе осуществить закупку без проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 44-ФЗ вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы", — сообщил Минфин.

Указанные меры власти РФ принимают в рамках противодействия последствиям распространения коронавируса.