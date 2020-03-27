МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты разъяснило россиянам правила оплаты нерабочей недели. Соответствующиерекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.
Наличие в марте и апреле текущего 2020 года нерабочих дней не служит основанием для работодателей снизить зарплаты.
В то же время оплата должна быть произведена в обычном, а не повышенном, размере: нерабочие дни не относятся к выходным либо нерабочим праздничным дням.
В случае, если сотрудник находится в отпуске, то период официальной нерабочей недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в число дней отпуска не включается: отпуск на эти дни не продлевается.
Минтруд пояснил также, на какие категории компаний и организаций режим нерабочей недели не должен распространяться. Сюда влшди:
- все структуры жизнеобеспечения,
- аптеки,
- магазины,
- банки,
- транспорт.
Помимо этого в нерабочую неделю будут работать служащие социальных фондов, в том числе — ПФР, ФСС и Фонд ОМС.
Что касается государственных и муниципальных служащих, то они на следующей неделе будут работать по решению руководства.
Путин в обращении к гражданам пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.
https://1prime.ru/state_regulation/20200327/831151293.html