МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты разъяснило россиянам правила оплаты нерабочей недели. Соответствующиерекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Наличие в марте и апреле текущего 2020 года нерабочих дней не служит основанием для работодателей снизить зарплаты.

В то же время оплата должна быть произведена в обычном, а не повышенном, размере: нерабочие дни не относятся к выходным либо нерабочим праздничным дням.

В случае, если сотрудник находится в отпуске, то период официальной нерабочей недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным, в число дней отпуска не включается: отпуск на эти дни не продлевается.

Минтруд пояснил также, на какие категории компаний и организаций режим нерабочей недели не должен распространяться. Сюда влшди:

все структуры жизнеобеспечения,



аптеки,



магазины,



банки,



транспорт.

Помимо этого в нерабочую неделю будут работать служащие социальных фондов, в том числе — ПФР, ФСС и Фонд ОМС.

Что касается государственных и муниципальных служащих, то они на следующей неделе будут работать по решению руководства.

Путин в обращении к гражданам пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.