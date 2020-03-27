МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году, по предварительным данным, снизилась до 12,3% населения страны с 12,6% в 2018 году, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, в 2019 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 18,1 миллиона человек (18,4 миллиона в 2018 году).

По действующему прогнозу Минэкономразвития, в котором учтен эффект от реализации мер послания президента, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составит в 2020 году 10,8%. Однако данный прогноз министерство подготовило в январе и он не учитывал в полной мере влияния на экономику последствий распространения коронавируса. Новый прогноз Минэкономразвития обещает представить в кабмин до 9 апреля.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", который был подписан в мае 2018 года.