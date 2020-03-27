МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Коронавирус не мешает добыче и экспорту российской рыбы: российские рыбаки успешно ведут освоение водных биоресурсов, увеличился вылов таких видов рыб, как минтай и треска, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Российский флот успешно продолжает промысел и поставки рыбной продукции на экспорт. Федеральным агентством по рыболовству обеспечено выполнение необходимых противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса COVID-19", — сказал Клоков.

В частности, с опережением показателя прошлого года идет вылов минтая: по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, к 24 марта в Дальневосточном бассейне объем добычи минтая составил 786,8 тысячи тонн, что почти на 6% выше уровня 2019 года. Вылов тихоокеанской сельди увеличился на 6,1% — до 57,1 тысячи тонн, добыча трески выросла почти на 22,4% — до 47,6 тысячи тонн.

Согласно оперативным данным, разгрузку рыбопродукции или ремонт в зарубежных портах проходят порядка 55 российских судов. Так, в Китае находятся шесть судов, в Южной Корее — 26 судов, в Японии — четыре судна, в Норвегии — порядка 19 судов. "При этом в порту города Пусан (Республика Корея), где в основном находятся российские суда, за текущую неделю не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией", — сообщил Клоков.

Он указал, что Росрыболовство ведет круглосуточный мониторинг ситуации, получая оперативную информацию от судовладельцев и рыбопереработчиков. В пятницу в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание штаба по обеспечению противоэпидемиологических мероприятий для недопущения распространения коронавируса. "В нем приняли участие территориальные управления агентства, а также представительства в Китае, Республике Корея, Японии и Норвегии", — рассказал руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства.

В четверг Минсельхоз РФ отметил снижение цен на рыбу в России. По данным министерства, средняя цена сельхозпроизводителей на живую рыбу 25 марта составила 125,17 рубля за килограмм (без НДС), что ниже показателя предыдущей недели на 5,1%. Средняя стоимость мороженой неразделанной рыбы снизилась на 0,4% — до 83,11 рубля за килограмм, соленой сельди — на 5,3%, до 130,47 рубля за килограмм.